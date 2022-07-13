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Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

13.07.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, bixi makinalı tüfek, 297 bixi mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınak imha edildi.

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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