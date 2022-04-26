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Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi

26.04.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen iki sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı saptanan iki sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 büyük tüp, 7 küçük tüp, 2 akımölçer, 5 ampul, 70 ağrı kesici hap ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri sığınakları kullanılmaz hale getirdi.

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