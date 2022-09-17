YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

17.09.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin Elmalık uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler yaptıkları aramada, 300 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ç. ve D.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de parti binasının açılışını yaptıDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de parti binasının açılışını yaptı
Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz olduBigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladıCorendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Tunceli jandarma

Tunceli Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:34
Sabah
05:58
Öğle
12:22
İkindi
15:51
Akşam
18:35
Yatsı
19:53
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.