Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin Elmalık uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler yaptıkları aramada, 300 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ç. ve D.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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