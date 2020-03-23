YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de Vefa Sosyal Destek Grupları görev başında

Tunceli’de Vefa Sosyal Destek Grupları görev başında

TUNCELİ HABERLERİ  | 23.03.2020 18:55 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları görev yapıyor.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarına getirilen kısıtlamanın ardından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet veriyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları görev yapıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarına getirilen kısıtlamanın ardından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet veriyor. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de ihtiyaç sahiplerine grupta yer alan kurum personelleri yetişiyor.
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, merkez ve 7 ilçede kurulan Vefa Destek Gruplarının görevleri başında olduğu belirtilerek, “Arkadaşlarımız 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını evlerinde karşılayıp dua alıyorlar” denildi.
Öteyandan, evde kalmanın salgının önlenmesinde önemli olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı

Vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

TEB şubelerinin çalışma saatleri değişti

TEB şubelerinin çalışma saatleri değişti

Tunceli Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:33
İkindi
16:01
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Tunceli Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Ezgi Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tunceli’ye modern anaokulu

Tunceli’ye modern anaokulu

Tunceli’de Sakine Cansız’ın Cenazesi Için Hazırlıkları Tamamlandı

Tunceli’de Sakine Cansız’ın Cenazesi Için Hazırlıkları Tamamlandı

Pertek Kaymakamlığı Aşure yemeği verdi

Pertek Kaymakamlığı Aşure yemeği verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.