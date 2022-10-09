Tunceli'de yıldırım isabet eden çoban yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaralandı.

İlçeye bağlı Paşadüzü köyü mevkisinde sürüsünü otlatan Feti Orhan'a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çoban, ambulansla kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Orhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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