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Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir yolcu midibüsü ile cipin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Elazığ yönünden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AAD 158 plakalı yolcu midibüsü, Tunceli Elazağ kara yolu Göktepe mevkisinde karşı yönden gelen 25 AAG 937 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçtan bir kişi öldü, biri ağır 17 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlisi ile jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, midibüsünün Elazığ'daki hava limanından aldığı yolcuları Tunceli'ye getirirken meydana geldiği öğrenildi.

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