Tunceli'deki Günboğazı Göleti'ne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde su kaynaklarının verimliliğini ve canlılığını arttırmak amacıyla Günboğazı Göleti'ne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Elazığ Su Ürünleri Üretme İstasyonundan 100 bin pullu sazan yavrusunu Tunceli'ye getirdi.

Araçlarla Pertek'teki Günboğazı Göleti kıyısına götürülen balıklar, daha sonra ekiplerce suya salındı.

Kentteki su kaynaklarında verimliliği ve canlılığı arttırmak amacıyla balık salımı çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.



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