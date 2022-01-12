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Tunceli'nin dört ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

12.01.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin dört ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde eğitim öğretime 13 Ocak Perşembe ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:35
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:50
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

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