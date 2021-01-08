Tunceli'nin Ulukale köyü eski kalıntılarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Çemişgezek ilçesinin Ulukale köyünün eski yerleşim yeri, yöresel mimariyle inşa edilen toprak evler, çeşmeler, değirmen ve cami kemeri kalıntıları doğa ve fotoğraf tutkunlarını tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Munzur, Hel, Buyer ve Sülvüs dağları arasında kurulu olan ve deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte bulunan Tunceli, yılın her dönemi doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile göz alıcı güzellikler sunuyor.

Zengin florası, yaban hayatı varlığı ve biyolojik çeşitliliğiyle büyük öneme sahip kentte, nüfusu 3 bin ila 5 bin arasında değişen Ovacık, Pertek, Nazımiye, Hozat, Pülümür, Mazgirt ve Çemişgezek ilçeleri de tarihi, doğal ve turistik güzellikleriyle çok sayıda doğa tutkununun uğrak yeri oluyor.

Çemişgezek ilçesinde bulunan Derviş Hücreleri, Tağar Köprüsü ve dutuyla meşhur Ulukale köyünün eski yerleşim yeri de tarihi dokusuyla her mevsim görülmeye değer güzellikler sunan yerlerin başında geliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçmişte çeşitli sebeplerden dolayı başka bir alana taşınan eski Ulukale köyü de kerpiçli yapıları, türbe, çeşme, hamam, değirmen ve yuvarlak kemerli cami kalıntılarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.