Tunus Milli Takımı oyuncuları, iftar açmak için sakatlık numarası yaptığı ortaya çıktı

Tunuslu futbolcuların Dünya Kupası hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için sakatlık numarası yaptığı ortaya çıktı.

Euronews'ten Kerem Çongar'ın Al Jazeera'dan aktardığı habere göre, Tunus Milli Takımı'nın kalecisi Mouez Hassen, Türkiye ve Portekiz ile oynanan hazırlık maçlarının ikinci yarısında sakatlık numarası yaparak oyunu durdurdu.

ORTAK HAREKET ETTİLER

Sağlık görevlilerinin oyun alanına girmesiyle Tunuslu oruç tutan futbolcular su içerek ve hurma yiyerek iftar yaptı.

Portekiz-Tunus maçının 58. ve Tunus-Türkiye maçının da 49. dakikasında kaleci Mouez Hassen sakatlanarak yerde kalmış ve oyun belli bir müddet durmuştu.

Tunuslu futbolcuların turnuva başlamadan önce böyle bir karar aldığı ve ortak hareket ettikleri bildirildi.

Tunus her iki karşılaşmadan da 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.





