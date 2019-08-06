Tunuslu boksör, İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti

Çekilen kura sonucu İsrailli rakibiyle eşleşen Abbasi (20), İsrail yönetimi ve temsilcileriyle normalleşmenin her türüne karşı olduğunu belirterek "hükmen mağlubiyeti" göze aldı ve müsabakadan çekildi. Abbasi'nin antrenörü Murad es-Sahravi, kura çekimi sonrası Tunus heyetinin organizatörlerden İsrailli rakibin değiştirilmesini istediğini ancak talebe olumlu yanıt alınamayınca boksörün karşılaşmadan çekildiğini aktardı.

ABBASI İLKELERİNE AYKIRI DAVRANMAKTANSA MAĞLUBİYETİ TERCİH ETTİ

Yaşananları AA muhabirine değerlendiren Tunus Boks Federasyonu Başkanı Kemal Dukayş, kuralların, sporun siyasileştirilmemesi ve olimpiyat ruhunun yükseltilmesi yönünde olduğunu, dolayısıyla konuya ilişkin resmi bir düzenlemenin bulunmamasının normal olduğunu ifade etti.

Boksörün karşılaşmadan çekilmesinin turnuvadaki Tunus heyetinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ve heyet başkanı Ömer el-Hamzavi'nin sorumluluk alarak konuyla ilgili kararı Abbasi'ye bıraktığını kaydeden Dukayş, Abbasi'nin de ilkelerine aykırı davranmaktansa mağlubiyeti kabul ederek çekilme kararı aldığını belirtti.