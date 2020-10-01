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Tüp deposu yanındaki yangın paniğe neden oldu

SİVAS HABERLERİ  | 01.10.2020 18:26 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gemerek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, yangın alanında bulunan tüpler paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Gemerek Yenihayat Mahallesi, Cami sokakta bulunan evde başlayan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, yangın alanında bulunan tüpler paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Gemerek Yenihayat Mahallesi, Cami sokakta bulunan evde başlayan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İsmail Oğuz’a ait olduğu öğrenilen evin yanında bulunan boş tüpler ise büyük paniğe neden oldu. Gemerek, Şarkışla, Çepni, Sızır itfaiyelerinin müdahale ettiği yangında korkulan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken ev sahiplerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı da yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Evin yanında bulunan tüpler ise belediye zabıta ekipleri tarafından yangın alanından uzaklaştırıldı. Gemerek Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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