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Tüpraş'ın "robotik kodlama" sınıflarında sağlık çalışanları için siperli maske üretiliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu: - "Salgınla mücadelede başarıya ulaşmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğine inanan bir şirket olarak, bu gönüllü çalışmayı, yarınları kuracak gençleri yetiştirenlerle o gençleri ve toplumu sağlıklı bir şekilde yaşatanlar arasında kurulan dayanışma köprüsü olarak görüyoruz"

KOCAELİ (AA) - Tüpraş'ın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle rafinerilerinin bulunduğu 4 ildeki 30 ortaokulda kurduğu, "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri" sınıflarında sağlık çalışanları için koruyucu siperli maske üretilmeye başlandığı bildirildi.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şubat ayında açılışı yapılan sınıfların, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında koruyucu siperli maske üretimi yapmak üzere Tüpraş tarafından yeniden tasarlandığı belirtildi.

Siperli maske üretiminin, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Tüpraş'ın sağladığı malzemelerle 30 okuldaki 60 gönüllü öğretmenin desteğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

İlk etapta yaklaşık 10 bin siperli maske üretilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Gönüllü öğretmenlerin, proje kapsamında okullara verilen 3D (üç boyutlu) yazıcılar ve gönderilen malzemelerle evlerinde veya sınıflarda ürettikleri ilk parti maskeler, Tüpraş yetkilileri tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmeye başlandı. Koronavirüs sürecinin gelişimine ve ihtiyaca bağlı olarak maske üretiminin sürdürülmesi planlanıyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, bu zorlu dönemde, Türkiye'nin öncü şirketi olarak kurumsal vatandaş olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirtti.

Yelmenoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle rafinerilerin bulunduğu 4 ildeki 30 ortaokulda kurdukları, "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri" sınıflarını, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle canları pahasına mücadele veren sağlık çalışanları için siperli maske üretilmesi amacıyla hızla dönüştürdüklerini ifade etti.

Bu projeyle yaklaşık 10 bin maskenin sağlık çalışanlarına ulaşacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Yelmenoğlu, şöyle devam etti:

"Salgınla mücadelede başarıya ulaşmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğine inanan bir şirket olarak, bu gönüllü çalışmayı, yarınları kuracak gençleri yetiştirenlerle, o gençleri ve toplumu sağlıklı bir şekilde yaşatanlar arasında kurulan dayanışma köprüsü olarak görüyoruz. Bağlı olduğumuz Koç Topluluğunun önderliğinde başlatılan 'İyileşeceğiz' projesinin bir parçası olan bu proje, Tüpraş ve gönüllü öğretmenlerimizin salgınla mücadeleye verdiği desteğin yanı sıra sağlık çalışanlarımıza bir teşekkürü olduğunu da belirtmek isterim. Bu vesileyle, projemize verdikleri güçlü destek için Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerimize ve değerli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

- "Ülkemiz için bitmeyen enerjimizle üretmeye devam ediyoruz"

Salgınla mücadele için ülke genelinde açılan Milli Dayanışma Kampanyası'na katkının yanında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına da desteklerde bulunduklarını vurgulayan Yelmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu dönemde önceliğimiz; gerekli tedbirleri alarak çalışanlarımızın sağlığını en üst düzeyde korumak ve ülkemizin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılayabilmek için üretimimizin devamlılığını sağlamak. Her türlü sorunla mücadelenin temel girdisi olan enerjinin, yurdun her köşesine ulaştırılması büyük önem taşıyor. Ülkemizin enerji ihtiyacının sağlanmasında stratejik öneme sahip bir şirket olarak, üretimimizin aksaksız sürdürülmesini ulusal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu zorlu süreci el birliği ve dayanışma içinde atlatarak, en kısa sürede sağlıklı günlere kavuşacağımıza ve iyileşeceğimize içtenlikle inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yelmenoğlu koronavirüs maske robotik kodlama Tüpraş

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