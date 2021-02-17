TUR 2021'in etapları belli oldu

Turun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyon, 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ve 8 etaptan oluşacak.

Startına Kapadokya'nın, finişine de Kuşadası'nın ev sahipliği yapacağı TUR 2021'in etapları şöyle: