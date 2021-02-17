TUR 2021'in etapları belli oldu

Turun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyon, 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ve 8 etaptan oluşacak.
Startına Kapadokya'nın, finişine de Kuşadası'nın ev sahipliği yapacağı TUR 2021'in etapları şöyle:
etap: Kapadokya-Kapadokya (156 kilometre)
etap: Konya-Konya (150 kilometre)
etap: Beyşehir-Alanya (218 kilometre)
etap: Alanya-Kemer (180 kilometre)
etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (162 kilometre)
etap: Fethiye-Marmaris (137 kilometre)
etap: Marmaris-Turgutreis (182 kilometre)
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