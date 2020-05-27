Tur tekneleri mavi sulara açılmak için gün sayıyor

FERDİ UZUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denize açılmalarına izin verilmeyen tur tekneleri, yeniden mavi sulara açılmak için gün sayıyor.

Tüm yaşam alanlarını etkileyen Kovid-19 salgını, geçen sürede birçok sektörde olduğu gibi turizmde de hareketliliği durdurdu.

Ege ve Akdeniz'de yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen ve bölge insanı için önemli bir kazanç kapısı olan tur tekneleri de yeniden denize çıkmayı bekliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm hazırlıkları tamamlayan tekne kaptanları ise yeniden dümenin başına geçerek, yolcularına bölgenin eşsiz güzelliklerini gösterebilmenin hayalini kuruyor.

Kuşadası ve Çevresi Deniz Gezi Tekneleri Kooperatifi 2. Başkanı Ali Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm teknelerde dezenfeksiyon yapıldığını söyledi.

Mutfak ve benzeri yerlerin yeniden elden geçirildiğini, teknedeki duş sistemlerini de artırdıklarını ifade eden Çolak, sektör olarak Kovid-19 sonrasına hazır olduklarını vurguladı.