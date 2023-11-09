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  4. Turabi Acun Ilıcalı ile görüştü! "Şu saçı sakalı kes!"

Turabi Acun Ilıcalı ile görüştü! "Şu saçı sakalı kes!"

09.11.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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Survivor'a damga vuran Turabi Çamkıran, All Star kadrosuna dahil oldu. Sağlık sorunları yaşayan Turabi son olarak Acun Ilıcalı ile görüştü. Turabi son olarak paylaşımda Ilıcalı'nın kendisine dediğini söyledi.

Parkur performansı, eleme konseylerindeki ilginç sözleri ve rakipleriyle yaşadığı sert tartışmalarla Survivor'a damga vuran Turabi Çamkıran kazancını harcayarak beş parasız kaldığını itiraf etmişti.

Acun Ilıcalı ve 'Turbo' lakaplı başarılı yarışmacı, Survivor'ın yeni sezonu öncesi sürpriz şekilde bir araya geldi. Sağlık sorunları yaşayan Turabi görüşme sonrası bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Eski halini paylaşan Turabi, “'Şu saçı sakalı kes! Normale dön artık!' dedi, gitti. Ben de onu kırmadım. Sakalları kestim. Gelirken de saçı keserim. Dememi isterdiniz ama maalesef. Eski foto" diyerek Ilıcalı ile görüşmesini ti'ye aldı.

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