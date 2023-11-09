Turabi Acun Ilıcalı ile görüştü! "Şu saçı sakalı kes!"

Parkur performansı, eleme konseylerindeki ilginç sözleri ve rakipleriyle yaşadığı sert tartışmalarla Survivor'a damga vuran Turabi Çamkıran kazancını harcayarak beş parasız kaldığını itiraf etmişti.

Acun Ilıcalı ve 'Turbo' lakaplı başarılı yarışmacı, Survivor'ın yeni sezonu öncesi sürpriz şekilde bir araya geldi. Sağlık sorunları yaşayan Turabi görüşme sonrası bir paylaşım yaptı.

Eski halini paylaşan Turabi, “'Şu saçı sakalı kes! Normale dön artık!' dedi, gitti. Ben de onu kırmadım. Sakalları kestim. Gelirken de saçı keserim. Dememi isterdiniz ama maalesef. Eski foto" diyerek Ilıcalı ile görüşmesini ti'ye aldı.





