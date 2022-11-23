Turabi Çamkıran'ın seks pozuna tepki yağdı! Yarı çıplak kadınla üst üste... 'Yapmadığın bir bu kalmıştı!'

Survivor ile tanınan Turabi Çamkıran, cüretkar paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı +18 dans videosuyla gündem olan Çamkıran, şimdi de yatakta stringli kadınla verdiği pozla tepki topladı.

''HAYATIMI YAŞIYORUM''

Turabi Çamkıran ses getiren paylaşımına ''Saçmalamayın arkadaşlar. Sizin fikirlerinizin tabii ki benim için bir önemi yok. Bedelini benim ödediğim bu hayatta, keyif aldığım şeylere milletin ne dediği çok da umrumda değil açıkçası. Hayatımı yaşıyorum'' notunu düştü.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ''Yapmadığın bir bu kalmıştı'', ''Yetişkin filmi mi çekiyorsun?'', ''Bu defa biraz abarttın sanki'' ve ''Ben bu adama zamanında nasıl oy attım'' gibi yorumlarda bulundu.



