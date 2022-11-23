MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Turabi Çamkıran'ın seks pozuna tepki yağdı! Yarı çıplak kadınla üst üste... 'Yapmadığın bir bu kalmıştı!'

Turabi Çamkıran'ın seks pozuna tepki yağdı! Yarı çıplak kadınla üst üste... 'Yapmadığın bir bu kalmıştı!'

23.11.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ABD'de yaşayan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozlarıyla sosyal medyada topa tutuldu.

Turabi Çamkıran'ın seks pozuna tepki yağdı! Yarı çıplak kadınla üst üste... 'Yapmadığın bir bu kalmıştı!'

Survivor ile tanınan Turabi Çamkıran, cüretkar paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı +18 dans videosuyla gündem olan Çamkıran, şimdi de yatakta stringli kadınla verdiği pozla tepki topladı.

Turabi Çamkıran'ın seks pozuna tepki yağdı! Yarı çıplak kadınla üst üste... 'Yapmadığın bir bu kalmıştı!'

''HAYATIMI YAŞIYORUM''

Turabi Çamkıran ses getiren paylaşımına ''Saçmalamayın arkadaşlar. Sizin fikirlerinizin tabii ki benim için bir önemi yok. Bedelini benim ödediğim bu hayatta, keyif aldığım şeylere milletin ne dediği çok da umrumda değil açıkçası. Hayatımı yaşıyorum'' notunu düştü.

Turabi Çamkıran'ın seks pozuna tepki yağdı! Yarı çıplak kadınla üst üste... 'Yapmadığın bir bu kalmıştı!'

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ''Yapmadığın bir bu kalmıştı'', ''Yetişkin filmi mi çekiyorsun?'', ''Bu defa biraz abarttın sanki'' ve ''Ben bu adama zamanında nasıl oy attım'' gibi yorumlarda bulundu.

Turabi Çamkıran'ın seks pozuna tepki yağdı! Yarı çıplak kadınla üst üste... 'Yapmadığın bir bu kalmıştı!'

+18 paylaşımı kızdırdı! Takipçileri çileden çıktı +18 paylaşımı kızdırdı! Takipçileri çileden çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Koca delikanlı oldu Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Koca delikanlı oldu
Programda şoke eden sözler... "Niye ya sevişmesin kız değil ki..."Programda şoke eden sözler... "Niye ya sevişmesin kız değil ki..."
Annesinden olay sözler! "Cenazeye gidip..."Annesinden olay sözler! "Cenazeye gidip..."
Anahtar Kelimeler:
Turabi Çamkıran

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

Gelinin damada yaptığı kahve sosyal medyada gündem oldu!

Gelinin damada yaptığı kahve sosyal medyada gündem oldu!

Depremin ardından 'riskli bölge' diyerek orayı işaret etti

Depremin ardından 'riskli bölge' diyerek orayı işaret etti

İlginizi Çekebilir

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.