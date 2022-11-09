Turabi'nin paylaştığı +18 video şaşkına çevirdi! 'Bu nasıl dans'

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor.

Amerika'da yaşayan Turabi, gittiği gece kulübünde dans eden kadınların +18 videosunu paylaşında sosyal medyadan tepki çekti.

Sık sık kadınlarla paylaşım yapan Turabi, bu defa takipçilerinin tepkisini çekti. 'Biz seni delikanlılığınla sevdik, bunlara gerek yok' yorumu çok sayıda beğeni aldı.

Paylaşımına, "Los Angeles’ta hayat bir başka güzel. No Manita! No Dır Dır! Geziyom Fıldır, Fıldır!" notu düşen Turabi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

