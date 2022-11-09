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  4. Turabi'nin paylaştığı +18 video şaşkına çevirdi! 'Bu nasıl dans'

Turabi'nin paylaştığı +18 video şaşkına çevirdi! 'Bu nasıl dans'

09.11.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor sayesinde büyük şöhret kazanan defalarca şampiyon olan 'Turbo Turabi' lakaplı Turabi Çamkıran, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak dans eden kadınların ilginç halini paylaşan Turabi, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor.

Amerika'da yaşayan Turabi, gittiği gece kulübünde dans eden kadınların +18 videosunu paylaşında sosyal medyadan tepki çekti.

Sık sık kadınlarla paylaşım yapan Turabi, bu defa takipçilerinin tepkisini çekti. 'Biz seni delikanlılığınla sevdik, bunlara gerek yok' yorumu çok sayıda beğeni aldı.

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Paylaşımına, "Los Angeles’ta hayat bir başka güzel. No Manita! No Dır Dır! Geziyom Fıldır, Fıldır!" notu düşen Turabi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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