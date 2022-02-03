Turabi Çamkıran sınırları zorluyor! Kadınlarla havuzda...

Survivor şampiyonu Turabi hem özel yaşantısından kesitleri paylaşması hem de Survivor ile ilgili yorumlarıyla gündemde. Kadınlarla yaptığı iddialı pozlara gelen kötü yorumlara "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım" diyerek tepki gösteren Turabi Çamkıran sınırları zorlayan bir paylaşım daha yaptı.

Turabi Çamkıran Instagram'daki yeni paylaşımında kadınlarla havuza girdiği anları paylaştı. Tanga bikini giyen kadınların kalçalarını ellerken verdiği pozları takipçilerine sunan Survivor Turabi paylaşımında "Şu an neye dokunsan senin olsaydı, neye dokunurdun? Neye dokunsam benimdir! adlı photoshoting çalışmamız" dedi.

Turbo Turabi'ye takipçilerinin bir kısmı "Saçma saçma hareketler Dan Bilzerian'a mı özeniyorsun nedir yani" yorumlarında bulundu.

