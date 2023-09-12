Turabi kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor Turabi hasta mı? Acun Ilıcalı All Star'da olacağını açıkladı!

Survivor Turabi yaşı, nereli olduğu ve hastalığı ile ilgili kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Acun Ilıcalı'nın Survivor All star 2024 kadrosuna katıldığını açıkladığı Turabi Çamkıran 'Parasız kaldım' sözleriyle gündem olmuştu. Mersin'de büyüyen fakat aslen Kahramanmaraşlı olan Turabi'nin hayatı merak edildi. İşte ünlü isim ile ilgili merak edilenler...

TURABİ KİMDİR?

Turabi Çamkıran 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin’de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013'te Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.

SURVIVOR TURABİ HASTA MI, HASTALIĞI NE?

Survivor ile adını duyuran Turabi Çamkıran, hastanelik olmuştu. Amerika'da bir hastaneden kareler paylaşan Turabi; " Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basıcam. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım." demişti.

Hastalığı ile ilgili net bir bilgi bulunmayan Turabi, Survivor All Star kadrosuna katıldı.

SURVIVOR 2024 KADROSUNDA!

Acun Ilıcalı yaptığı açıklama ile Turabi'nin Survivor All Star 2024 kadrosuna katıldığını belirtti.



