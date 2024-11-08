Turabi'yle aşk yaşadığı iddia edilmişti! Survivor Nagihan Karadere son noktayı koydu...

Survivor yarışmasının en iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, yarışmadaki çıkışlarının yanında özel hayatıyla da zaman zaman gündem oluyor. Survivor'a katılıp katılmayacağı merak edilen Karadere, sakatlığı nedeniyle toparlanma sürecinde olduğunu ve iyileştiği zaman müjde vereceğini söylemişti.

SON NOKTAYI KOYDU!

Şimdilerde ise Nagihan Karadere, aşk iddialarıyla gündeme geldi. Yarışmadaki arkadaşı Turabi ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü isim bu iddialara son noktayı yaptığı paylaşımla koydu. Karadere, 'Atıp durmayın bu haberi bana! Yok böyle bir şey. Ne aşkı ne sevgilisi Allah aşkına!' dedi.

Nagihan Karadere'nin paylaşımı: