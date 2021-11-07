Turan Cihan Şimşek kimdir? Turan Cihan Şimşek kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

Turan Cihan Şimşek oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı. Şimşek dizi ve sinema projelerinin yanı sıra birden fazla reklam projesinde de yer aldı. Bir röportajda Turan Cihan Şimşek, sevgilisi Sinem Şimşek ile önümüzdeki yaz evlenmeyi düşündüklerini söyledi. İşte merak edilenler...

TURAN CİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

6 Ağustos 1992 Almanya, Bad Säckingen doğumlu Turan Cihan Şimşek 29 yaşındadır. Türk oyuncu olan Turan Cihan Şimşek Bez Bebek dizisindeki "Selim" rolü ile tanındı. Şimşek, Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde Metehan rolünde başrolü canlandırdı. Sonrasında "Merhaba Hayat" dizisine konuk oyuncu olarak katıldı ve Rüzgar rolüne hayat verdi.

Turan Cihan Şimşek başrolü canlandırdığı Zil Çalınca adlı dizi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Sonrasında ise TRT1'de yayınlanan Bir Yastıkta dizisinde Poyraz rolü ile boy gösterdi. Yine TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisinde Deniz rolünü oynayan Şimşek sonrasında Medcezir dizisinde Ali karakterine hayat verdi.

Turan Cihan Şimşek 2016'da TRT 1 Tv sineması Suda Balık filminde Mert karakterini oynadı. Bu karakteri ile ilk kez kötü rolü canlandırmış oldu. Aynı yıl, Hanım Köylü dizisinde Cüneyt rolünü oynadı. 2017 Mayıs'a gelindiğinde ise vizyona giren 4N1K filminde Sinan karakterini oynadı.

Turan Cihan Şimşek Instagram'da "tcihansimsek" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Ünlü oyuncu'nun Instagram'da 999 bin takipçisi bulunuyor.



