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TURBEM yeni dönem kayıtları başlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 09.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezine (TURBEM) yeni dönem kayıtları 10 Temmuz Cuma günü başlıyor.Turgutlu’da yaşayan lise ve üniversite öğrencilerine sınava hazırlık dönemlerinde destek olunması amacıyla kurulan TURBEM’de 2020 - 2021 Eğitim Öğretim dönemi kayıtları 10 Temmuz Cuma günü (yarın) başlıyor.

TURBEM yeni dönem kayıtları başlıyor

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezine (TURBEM) yeni dönem kayıtları 10 Temmuz Cuma günü başlıyor.
Turgutlu’da yaşayan lise ve üniversite öğrencilerine sınava hazırlık dönemlerinde destek olunması amacıyla kurulan TURBEM’de 2020 - 2021 Eğitim Öğretim dönemi kayıtları 10 Temmuz Cuma günü (yarın) başlıyor. Liselere Giriş Sınavına (LGS) hazırlanan 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 11, 12. sınıf ile mezun öğrenciler için hazırlık kurslarının yapılacağı TURBEM’de dersler ise 15 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.
TURBEM’e kayıtlar ise Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katı ile TURBEM Binasında yapılacak.
TURBEM’in yeni dönem kayıtları hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Lise ve üniversite öğrencilerimizin lise ve üniversite sınavlarına hazırlık döneminde yanlarında olmak amacıyla kurduğumuz Turgutlu Eğitim Merkezimizde yeni dönem kayıtlarımız 10 Temmuz’da başlayacak. 7 ve 8. sınıf ile 11, 12. sınıf ve mezun öğrencilerimizin kayıt yaptırabileceği TURBEM’de ise derslerimiz 15 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Kayıtlarımız ise belediye hizmet binamızın zemin katı ile TURBEM Binamızda alınacak. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak olan tüm öğrencilerimizi eğitim merkezimize bekliyoruz” dedi.

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