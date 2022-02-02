Turbo Turabi'den şaşırtan Survivor paylaşımı! Acun Ilıcalı'yı böyle solladı

Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşen Turabi Çamkıran'dan yine ilginç bir paylaşım geldi. Çamkıran, Acun Ilıcalı ve Survivor All Star 2022 sezonunun erkek yarışmacılarının yer aldığı bir motosiklet videosunda, herkesi solladığını anları paylaştı.

Turabi Çamkıran'ın eğlenceli paylaşımına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Reis yoksa Survivor'a mı geliyorsun?'', ''Survivor sensiz olmuyor'' ve ''Survivor'a gitsen de rahat etsek'' gibi yorumlar yapıldı.

ABD'li profesyonel güreş şirketi ile anlaşan Turabi Çamkıran, sık sık yaptığı Survivor paylaşımlarıyla kafaları karıştırıyor.

İki kez Survivor şampiyonluğu yaşayan Turabi Çamkıran'ın Survivor All Star 2022 sezonunda yarışıp yarışmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında olumsuz yorumlar yapan Survivor Panorama yorumcularına, Twitter hesabından küfür etmişti.

Çamkıran, tangalı kadınların yer aldığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor şampiyonu, cüretkar pozlarına gelen tepkilere ''Herkes namuslu. Sanırsın cehennemde bir ben yanacağım'' şeklinde karşılık vermişti.



