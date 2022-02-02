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Turbo Turabi'den şaşırtan Survivor paylaşımı! Acun Ilıcalı'yı böyle solladı

02.02.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'ye gelmesi beklenen Turabi Çamkıran, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çamkıran, bu defa Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarının yer aldığı bir videoyla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşen Turabi Çamkıran'dan yine ilginç bir paylaşım geldi. Çamkıran, Acun Ilıcalı ve Survivor All Star 2022 sezonunun erkek yarışmacılarının yer aldığı bir motosiklet videosunda, herkesi solladığını anları paylaştı.

Turabi Çamkıran'ın eğlenceli paylaşımına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Reis yoksa Survivor'a mı geliyorsun?'', ''Survivor sensiz olmuyor'' ve ''Survivor'a gitsen de rahat etsek'' gibi yorumlar yapıldı.

Turbo Turabi'den şaşırtan Survivor paylaşımı! Acun Ilıcalı'yı böyle solladı

ABD'li profesyonel güreş şirketi ile anlaşan Turabi Çamkıran, sık sık yaptığı Survivor paylaşımlarıyla kafaları karıştırıyor.

Turbo Turabi'den şaşırtan Survivor paylaşımı! Acun Ilıcalı'yı böyle solladı

İki kez Survivor şampiyonluğu yaşayan Turabi Çamkıran'ın Survivor All Star 2022 sezonunda yarışıp yarışmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Turbo Turabi'den şaşırtan Survivor paylaşımı! Acun Ilıcalı'yı böyle solladı

Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında olumsuz yorumlar yapan Survivor Panorama yorumcularına, Twitter hesabından küfür etmişti.

Turbo Turabi'den şaşırtan Survivor paylaşımı! Acun Ilıcalı'yı böyle solladı

Çamkıran, tangalı kadınların yer aldığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Turbo Turabi'den şaşırtan Survivor paylaşımı! Acun Ilıcalı'yı böyle solladı

Survivor şampiyonu, cüretkar pozlarına gelen tepkilere ''Herkes namuslu. Sanırsın cehennemde bir ben yanacağım'' şeklinde karşılık vermişti.

Turbo Turabi'den şaşırtan Survivor paylaşımı! Acun Ilıcalı'yı böyle solladı


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Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran
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