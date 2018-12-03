Turgay Demir: Beşiktaş, Şenol Güneş'e rağmen kazandı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'e bir eleştiri geldi.

A Spor'da karşılaşmayı yorumlayan Turgay Demir, Beşiktaş'ın galibiyeti hak etmediğini söyledi.

Turgay Demir açıklamasında, "Beşiktaş, Şenol Güneş'e rağmen kazandı. Beşiktaş derbide kazanmayı hak etmedi. Bunun nedeni Şenol Güneş'in korkmasıdır. Bu Beşiktaş'ın genlerine aykırı. Beşiktaş bu maçı hocaya rağmen kazandı. Çok net. 1-0'a kadar top göstermemiş Beşiktaş vardı sahada" ifadelerini kullandı.

