SPOR

Turgay Demir'den olay Loris Karius eleştirisi: Kız geçse yakalarsın

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.10.2018 23:32 | Son Güncelleme

Turgay Demir'den Karius'a olay eleştiri... Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un Genk maçında yediği golü eleştirerek "Başının üstünden kız geçse yakalarsın. Topu yakalamıyorsun. Geceleri biraz az çık" ifadelerini kullandı.

Turgay Demir'den olay Loris Karius eleştirisi: Kız geçse yakalarsın

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Genk maçında topu ağlarında gören Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'a flaş bir eleştiri geldi.

A Spor'da mücadeleyi değerlendiren Turgay Demir, "Karius, başının üstünden kız geçse yakalarsın. Topu yakalamıyorsun. Geceleri biraz az çık" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL HOCA FUTBOLU UNUTMUŞ"
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'i de eleştiren Turgay Demir, "Şenol Hoca macera arıyor. Şenol Hoca bu kadar maceracı değildi. Ruh hali, morali, keyfi yerinde Şenol Hoca bunları yapıyorsa geriye tek bir şey kalıyor. Şenol Hoca futbolu unuttu" dedi.

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e: Takım niye oynamıyor?Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e: Takım niye oynamıyor?
Taraftar patladı! o isimlere sert tepkiTaraftar patladı! o isimlere sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turgay demir Loris Karius Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
tiyatrocu futbolu unutmadı sadece GS nin kötü olduğu dönemde şampi oldu okadar
zaten nasıl kaleci oldugunu sampıyonlar ligi finalinde gördük
Mbwana Samatta’ya hiçbir önlem alınmamış yazık. Adam yağ gibi aktı.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA Ricardo Quaresma: Fazlalık bensem Ocak ayında yine ayrılabilirim

SON DAKİKA Ricardo Quaresma: Fazlalık bensem Ocak ayında yine ayrılabilirim

Turgay Demir'den olay Loris Karius eleştirisi: Kız geçse yakalarsın

Turgay Demir'den olay Loris Karius eleştirisi: Kız geçse yakalarsın

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e: Takım niye oynamıyor?

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e: Takım niye oynamıyor?

Taraftar patladı! o isimlere sert tepki

Taraftar patladı! o isimlere sert tepki

Beşiktaş Avrupa'da dağıldı!

Beşiktaş Avrupa'da dağıldı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür

Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.