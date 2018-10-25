Turgay Demir'den olay Loris Karius eleştirisi: Kız geçse yakalarsın

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Genk maçında topu ağlarında gören Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'a flaş bir eleştiri geldi.
A Spor'da mücadeleyi değerlendiren Turgay Demir, "Karius, başının üstünden kız geçse yakalarsın. Topu yakalamıyorsun. Geceleri biraz az çık" ifadelerini kullandı.
"ŞENOL HOCA FUTBOLU UNUTMUŞ"
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'i de eleştiren Turgay Demir, "Şenol Hoca macera arıyor. Şenol Hoca bu kadar maceracı değildi. Ruh hali, morali, keyfi yerinde Şenol Hoca bunları yapıyorsa geriye tek bir şey kalıyor. Şenol Hoca futbolu unuttu" dedi.
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