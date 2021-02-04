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  4. Turgutlu Belediyesi bin 442 kilogram zeytin yağı elde etti

Turgutlu Belediyesi bin 442 kilogram zeytin yağı elde etti

04.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere hasat yapılan zeytinlerden zeytinyağı üretimi tamamlandı.

Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere hasat yapılan zeytinlerden zeytinyağı üretimi tamamlandı. Turgutlu genelinde toplanan zeytinlerden bin 442 kilogram zeytinyağı elde edildi.
Aşevi ve Hayır Merkezinde günlük 700’ü aşkın ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtılmak için hazırlanan yemeklerde kullanılan zeytinyağının üretimi gerçekleşti. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde belediyeye ait park ve yeşil alanlarda yapılan zeytin hasadının ardından toplanan zeytinler, zeytinyağı üretiminin tamamlanmasının ardından Aşevi ve Hayır Merkezine ulaştırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği hasat sonucu elde edilen zeytinlerden toplamda bin 442 kilogram zeytinyağı üretilmiş oldu.
Konu hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlumuzun kaynaklarını, bereketli toprakları ve zenginliğini vatandaşlarımız için kullandığımızı bir kere daha göstermiş olduk. Ekiplerimizin kentimizdeki belediyemize ait park ve yeşil alanlardaki ağaçlardan topladıkları zeytinleri zeytinyağı üretimi için topladık. Aşevi ve Hayır Merkezimizde hazırlanan yemeklerde kullanılmak üzere merkezimize ulaştırdık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri kaynaklarımızı Turgutlumuz ve hemşehrilerimiz için kullandık, kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

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