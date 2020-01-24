YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyesinde ara tatil etkinlikleri sürüyor

Turgutlu Belediyesinde ara tatil etkinlikleri sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 24.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde kurslarına devam eden öğrencilere doğa ve çevre hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı, ayrıca Kent Müzesi ziyaretinde Turgutlu tarihi hakkında bilgiler verildi.Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde kurslarına devam eden öğrencilere ara tatilde doğa ve tarih eğitimi verildi.

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde kurslarına devam eden öğrencilere doğa ve çevre hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı, ayrıca Kent Müzesi ziyaretinde Turgutlu tarihi hakkında bilgiler verildi.
Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde kurslarına devam eden öğrencilere ara tatilde doğa ve tarih eğitimi verildi. Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert tarafından minik öğrencilere doğa ve çevre hakkında temel bilgiler, kampçılık ve kullanılan malzeme bilgileri aktarıldı. Ayrıca ilerleyen dönem için kamp planı yapıldı. Minik öğrenciler daha sonra Turgutlu Kent Müzesini ziyaret etti. Öğrencilere hem müze hem de Turgutlu tarihi hakkında bilgiler aktarıldı.
Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde sadece sporcu yetiştirmek için değil aynı zaman doğasını, çevresini, yaşadığı şehrin tarihini de bilen bireyler yetiştirme hedefinde olduğunu söyleyen Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Ara tatil nedeniyle akademimizde bulunan yavrularımız için farklı eğitim programları hazırladık. Turgutlu Belediyesi Akademisinde kurslarına devam eden öğrencilerimizin doğayı, çevreyi, yaşadığı şehri ve o şehrin tarihini öğrenmesi bizim için çok önemli. Biz çünkü sadece iyi sporcular yetiştirmek değil hem iyi sporcu hem de iyi bireyler yetiştirmek istiyoruz ve çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.
Ayrıca Honaz, spor akademisine kayıtların sosyal işler müdürlüğünde devam ettiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Salihli’de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verildiSalihli’de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verildi
Demirci’ye hafızlık okulu kazandırılıyorDemirci’ye hafızlık okulu kazandırılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Manisa Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:27
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Turgutlu’da 15 okul kar yağışı nedeniyle tatil

Turgutlu’da 15 okul kar yağışı nedeniyle tatil

Ecrin’in Madenci Babası İçin Okuduğu Dua Duygulandırdı

Ecrin’in Madenci Babası İçin Okuduğu Dua Duygulandırdı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.