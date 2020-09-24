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Turgutlu Belediyesinden Akçapınar Mahallesine yeni çocuk oyun alanı

MANİSA HABERLERİ  | 24.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından kırsal mahallelere yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından kırsal mahallelere yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediliyor. Bu kapsamda Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Akçapınar ve Çepnibektaş mahallelerindeki çalışmalarını tamamladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Akçapınar Mahallesine yeni bir çocuk oyun alanı kazandırıldı. Zemin düzeltme ve kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından çocuk oyunu alanı tamamlanarak mahallede yaşayan çocuklarının kullanımına hazır hale getirildi. Karşılarında yeni bir çocuk oyun alanını gören çocuklar ise arkadaşlarıyla eğlenceli oyunlar oynayarak oyun alanının keyfini çıkardılar.
Akçapınar Mahallesinin yanı sıra Çepnibektaş Mahallesinde de eş zamanlı olarak çalışmalar yürüten ekipler, Çepnibektaş İlkokulunun iç - dış cephe bakım, tamirat ve boyama çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların sonucunda ilkokul öğrenci ve öğretmenler için hazır hale getirildi.
Akçapınar ve Çepnibektaş mahallelerindeki çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Akçapınar ve Çepnibektaş Mahallelerimizde çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Bu kapsamda Akçapınar Mahallemize yeni bir çocuk oyun alanı kazandırdık. Kurduğumuz yeni oyun alanında çocuklarımız sağlıklı ve güvenli bir şekilde oynayıp yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçirebilecekler. Okulların açılmasıyla birlikte okullarımızın bakım ve boyama çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz program kapsamında Çepnibektaş İlkokulumuzun bakım, tamirat ve boyama çalışmalarını gerçekleştirdi. Her iki mahallemizde yürüttüğümüz çalışmalarımızın mahallelerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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