Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Kütahya’dan galibiyetle döndü

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, oynadığı son maçta rakibi Simav Şeref Kolejini 3-1 yenerek sekizinci galibiyetini elde etti.

Bu yıl Voleybol Erkekler 2. Liginde Turgutlu’yu temsil eden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun on ikinci maçında Kütahya takımı olan Simav Şeref Koleji ile karşı karşıya geldi. Kütahya’da oynanan maçta Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 21 - 25, 25 - 16, 24 - 26, 22 - 25’lik skorlarla rakibini mağlup etmeyi başardı. Sezon boyunca oynadığı 12 maçta 8 galibiyet elde eden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin 3’üncü sırasında yer alıyor.

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımının son maçıyla ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, “Erkek Voleybol Takımımız on ikinci maçında rakibini 3-1 yenerek Turgutlumuz’a bir kez daha galibiyet sevinci yaşattı. Erkek Voleybol Takımımızın sezonu en başarılı şekilde tamamlayacağına inanıyoruz. Bundan sonraki maçlar için oyuncularımız ve teknik ekibimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.



