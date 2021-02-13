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Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’ndan bir galibiyet daha

13.02.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’ndan bir galibiyet daha

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı kendi evinde oynadığı maçta rakibi Tofaş Spor’u 3-0 yenerek on birinci galibiyetini elde etti.Bu yıl 2.

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı kendi evinde oynadığı maçta rakibi Tofaş Spor’u 3-0 yenerek on birinci galibiyetini elde etti.
Bu yıl 2. Ligde Turgutlu’yu temsil eden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 16. maçında Tofaş Spor ile karşı karşıya geldi. Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda oynanan maçta Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı rakibi Tofaş Spor’u 25 - 18, 25 - 22, 25 - 15’lik skorlarla 3-0 yenerek maçın galibi oldu.
Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nın galibiyeti hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Kendi sahasında oynadığı maçta 3-0’lık skorla on birinci galibiyetini elde eden Erkek Voleybol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibini gönülden kutlarım. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak Turgutlumuza bir galibiyet sevinci daha yaşatacaklarına inanıyor ve Erkek Voleybol Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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