YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu kırsalındaki çalışmaları hızla devam ediyor

Turgutlu kırsalındaki çalışmaları hızla devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 05.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez mahallelerin bakım, tamirat ve asfaltlama çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak kırsal mahallelerinin de bakım, tamirat ve asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler bu doğrultuda Kuşlar Mahallesinde yer alan Kuşlar Camii avlusunda parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez mahallelerin bakım, tamirat ve asfaltlama çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak kırsal mahallelerinin de bakım, tamirat ve asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler bu doğrultuda Kuşlar Mahallesinde yer alan Kuşlar Camii avlusunda parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Ekipler ayrıca Karaköy Mahallesinde yer alan kiraz alım alanın parke tamiratı işlemlerine de devam ediyorlar.
“Çalışmalarımızı eksiksiz şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz”
Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Turgutlu’muzda merkez mahallelerimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin hazırladığı program doğrultusunda ekiplerimiz bugün Kuşlar ve Karaköy Mahallelerimizde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Camilerimizin uzun aradan sonra ibatede açılmasının ardından Kuşlar Camii avlusunun ivedilikle parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladık. Aynı şekilde vatandaşlarımız tarafından yoğunlukla kullanılan Karaköy Mahallemizde bulunan kiraz alım yerinin de parke tamiratı çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Turgutlu’muzun tüm mahalleleri ve ihtiyaç duyulan tüm noktalarında çalışmalarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Manisa Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:38
Yatsı
22:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Aksakal Eczanesi
Merkez
Gözdem Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Merkez
Gezer Eczanesi
Turgutlu
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Ergun Eczanesi
Akhisar
Mehmet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.