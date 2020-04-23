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Turgutlu tek yürek oldu, İstiklal Marşı’nı söyledi

MANİSA HABERLERİ  | 23.04.2020 22:14 | Son Güncelleme

81 ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında tüm Türkiye evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu.

81 ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında tüm Türkiye evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de vatandaşlar tek yürek oldu ve balkonlarında İstiklal Marşı’nı okudu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı. Binlerce çocuk İstiklal Marşı’nı balkonlardan gür bir sesle okudu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’da ailesiyle birlikte evinin balkonunda İstiklal Marşı okudu. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İstiklal Marşının ardından şehir hoparlöründe ve vatandaşların evlerinde 10.Yıl ve İzmir marşları söylendi. Büyük bir coşkunun yaşandığı Turgutlu’da belediye başkanı Çetin Akın vatandaşlara teşekkür etti. Turgutlu’da balkonlar renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

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Manisa Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
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Sabah
06:16
Öğle
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İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

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