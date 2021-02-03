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Turgutlu’da budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu

03.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yaptığı ağaç budama çalışmaları sonrası topladığı odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak ulaştırıyor.Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan ağaçların bakım ve budama çalışmaları sonucu elde edilen odunlar, belediye şantiyesinde yakacak haline getiriliyor.

Turgutlu Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yaptığı ağaç budama çalışmaları sonrası topladığı odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak ulaştırıyor.
Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan ağaçların bakım ve budama çalışmaları sonucu elde edilen odunlar, belediye şantiyesinde yakacak haline getiriliyor. Toplanan odunlar ihtiyaç sahiplerine ekipler tarafından dağıtılıyor. Söz konusu bu çalışmayla son üç aylık dönemde bin hanenin yakacak ihtiyacının karşılandığı belirtildi. Hiçbir vatandaşın soğukla mücadele etmemesi için söz konusu bu yardımların yapıldığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini gerçekleştirme noktasında hizmetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin budama çalışmaları sonucu elde etikleri odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın açlık ve soğukla mücadele etmemeleri için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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