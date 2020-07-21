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Turgutlu’da ihtiyaç sahiplerinin yüzü bu yıl da gülecek

MANİSA HABERLERİ  | 21.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kurban bağışı projesi başlattı.

Turgutlu’da ihtiyaç sahiplerinin yüzü bu yıl da gülecek

Turgutlu Belediyesi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kurban bağışı projesi başlattı. ’Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine aş olsun’ projesiyle geliri olmayan veya dar gelirli ailelere Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığı ile bağışlanan kurbanlıklar ulaştırılacak.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ’Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine aş olsun’ projesine bu yıl da devam edilecek. Kurban Bayramına sayılı günler kala gerçekleştirilen proje kapsamında kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar Aşevi ve Hayır Merkezine bağışta bulunabilir.
’Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine aş olsun’ projesi ile kurban bağışında bulunmak isteyen Turgutlulular dilerlerse kurbanlıklarını alıp Aşevi ve Hayır Merkezine teslim edebilir veya vatandaşlar tarafından kesilen kurbanlıklar kesildikten sonra Aşevi ve Hayır Merkezine ulaştırılabilir. Vatandaşlar ayrıca Aşevi ve Hayır Merkezinin hesap numaralarına bağışta da bulunabilir. Merkeze bağışlanan kurbanlıkların kesimi ise Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır.
Kurban bağışında bulunmak ve detaylı bilgi almak için 08.00 - 16.00 saatleri arasında 0236 312 22 28 numaralı telefona ulaşılabilir.
’Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine aş olsun’ projesiyle ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Her gün 700 vatandaşımıza yemek dağıtımı yapan Aşevi ve Hayır Merkezimiz aracılığı ile Kurban Bayramında da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşacağız. Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı tercihlerine göre et veya maddi olarak Aşevi ve Hayır Merkezimize bağış yapmaya, bu bayramda da paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın manevi hissini en güzel şekilde yaşamaya ve de yaşatmaya davet ediyorum” dedi.

Turgutlu’da ihtiyaç sahiplerinin yüzü bu yıl da gülecek

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