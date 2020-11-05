Turgutreis Yaşam Merkezi’nin yüzde 50’si tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum İlçesi’nde yapımı devam eden ve 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında birincilik ödülü alan Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. İçerisinde kent market, çocuk oyun parkı seyir terası, atölye, dükkânlar, sergi alanları ve 72 araçlık otoparkın bulunduğu 7312 metrekare alan üzerine kurulu Turgutreis Yaşam Merkezi inşaatının yüzde 50’si tamamlandı.

Özellikleri ile birçok fonksiyonu içerisinde barındıracak

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yapı-peyzaj tasarımı ile yeni nesil belediyecilik anlayışının somut bir kanıtı olarak çalışmaların başladığı Turgutreis Yaşam Merkezi, bölgenin araç yoğunluğunu bünyesindeki otoparkla çözerek mevcuttaki yeşil etkiyi yeni fonksiyonlarla beraber çoğaltmayı hedefliyor. Yeni yaşam merkezi hal ile restoran servisini tek bir çatı altında toplayan kent market, yakın adaların gözlemleneceği seyir terası, şehrin çarşısına bakan sokakları çevreleyen atölye/dükkânlardan oluşuyor. 7312 metrekare alan üzerine kurulu yaşam merkezi park, yeşil rampa, yeşil çatı, meydan, avlu, teraslar, park sergi alanı, park performans alanı, park çocuk oyun alanı ile 6000 m2’lik açık kamusal mekândan oluşuyor.

Proje 2018 yılında birincilik ödülü aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum ilçesine yapacağı Turgutreis Yaşam Merkezi projesi 6 Nisan 2018’de Ankara’da CerModern Modern Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında 138 aday proje arasında birincilik ödülü aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ilçesine kazandırılacak yeni yaşam merkezinin projesi mimar Yakup Atıl Beçin ve Büyükşehir Belediyesi ekibi tarafından hazırlandı.

