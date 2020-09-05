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Turgutreis’te Korona virüs demetimi

MUĞLA HABERLERİ  | 05.09.2020 18:39 | Son Güncelleme

Bodrum’da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Turgutreis Mahallesi’ndeki işletmeler kontrol edildi, tatilciler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 Eylül 2020 denetimi’ konulu genelgesinin ardından Bodrum genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Bodrum’da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Turgutreis Mahallesi’ndeki işletmeler kontrol edildi, tatilciler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 Eylül 2020 denetimi’ konulu genelgesinin ardından Bodrum genelinde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile jandarma ve zabıta ekipleri, Turgutreis Mahallesi’nde denetim gerçekleştirdi.
Denetim sırasında işletmeler kontrol edilirken, yetkililerine maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Genel olarak maske ve mesafe kuralına uyulduğu gözlenirken Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, kurallara uyanlara da teşekkür etti. Zabıta ekipleri bir yandan da sokakta maskesiz dolaşan tatilcileri uyararak maske dağıttı.
Denetim sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, vaka sayılarının artması dolayısıyla herkesi tedbirlere uymaya davet ederek şunları söyledi;
"Maalesef son zamanlarda vaka sayıları tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de arttı. Bunun sonucunda denetimler sıklaştı. Biz hiçbir işletmeyi kapatmak, insanların ekmeğiyle oynamak istemeyiz ama insan sağlığı söz konusu olunca bunları yapmak zorundayız. İnsan sağlığı söz konusu ise maalesef gerisi bir yerde teferruat gibi kalıyor. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatırız. Bunun için de alınan tedbirlere hepimizin riayet etmesi lazım. Maske, hijyen, mesafelerin korunması gibi konularda eskiye göre çok daha dikkatli olmamız lazım. Aksi halde bu süreci daha zor atlatırız. İnşallah aldığımız tedbirlerle, vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde bu süreci en kısa zamanda en az sıkıntıyla atlatacağımıza inanıyorum. Bize yardımcı olan tüm vatandaşlarımıza, işletme sahiplerimize teşekkür ediyorum. Bu denetimlerimiz devam edecek. Israrla kurallara uymayanlara en ağır yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz.’’

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