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Turistik Doğu Ekspresi, kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da bekletildi

20.03.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turistik Doğu Ekspresi, kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da bekletildi

Ankara'dan yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesinde tedbir amaçlı bekletildi.

Cuma günü Ankara'dan yola çıkan ve yaklaşık 90 yolcusu bulunan Turistik Doğu Ekspresi, dün akşam saatlerinde Erzurum'a geldi.

Burada planlanan saatte harekete geçen tren, yaklaşık 1,5 saat sonra Horasan ilçesine ulaştı.

Tren, Horasan-Kars arasındaki Top Dağı ve Sarıkamış bölgelerinde yoğun kar ve şiddetli tipiden dolayı tedbir amacıyla ilçede bekletildi.

Yaklaşık 6 saat trende bekleyen ve ihtiyaçları karşılanan yolcular, sabah saatlerinde otobüslerle Kars'a götürüldü.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için tren raylarında sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

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