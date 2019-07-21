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Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 21.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesine demirleyen 2 kruvaziyer gemisinden toplam bin 500 yabancı turist karaya geldi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerli turistlerin de tercih ettiği ilçede hareketlilik yaşandı.

Kuşadası yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Deniz, hava ve kara yoluyla bölgeye gelen turistler ilçe sahillerinde renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı, nem oranının ise yüzde 47'yi bulduğu Kuşadası'nda, başta Kadınlar Denizi olmak üzere, Kuştur Halk Plajı, Sevgi Halk Plajı ile Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki koylar turistlerle doldu.

SAHİLDEKİ RESTORAN VE KAFELER DOLDU

Kuşadası Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde yanaştırılan Fransa bayraklı 'Le Lyrıal' ve Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' kruvaziyer gemilerinden toplam bin 500 yabancı turist geldi. Her iki gemiden inen yolcuların bir kısmı İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, bu turlara katılmayanlar ise su parkı ve Kuşadası Sahili'ne yöneldi. Sahildeki restoran ve kafeler doldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası turist sahil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamın 1 doları ülkeye girdiği dakika 6 lira oluyor. Türkiye gibi cennet bir vatana tatile gelmeyen türist aptaldır net. Türkiye de çalışıp tatile gidemeyen insan otursun bir daha düşünsün...
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