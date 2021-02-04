Turistlerin Ilgaz Dağı'ndaki heyecanlandıran kayak keyfi

Kayak merkezinin yaklaşık 2 bin 200 rakımlı noktasından iniş yapan Sadık Doğar ve Mükremin Duman, kayak yaparken kendilerini cep telefonları ile görüntüledi.

Beş kilometre uzunluğunda pistleriyle Yurduntepe, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Kastamonu 'da kayak sezonuna geçtiğimiz ay "merhaba" diyen Ilgaz 2- Yurduntepe Kayak Merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi'nin bölgenin en güzel pistine sahip olduğunu ifade eden Doğar, "Sabahın erken saatinde başlayıp akşama kadar defalarca kayıyoruz. Çok keyifli ve zevkli bir yer. Daha önce farklı yerlerde de kayak yaptık ama burası uzun pistleriyle bizi çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Yaşadıkları heyecanı arkadaşı ile kayıt altına almak istediklerini belirten Doğar, "İnişler sırasında kendimizi kameraya kaydettik. Oldukça güzel anlar ortaya çıktı. Bunu da paylaşmak istedik." dedi.

Kayak takımlarının, büyüklüğü nedeniyle doğal bir sosyal mesafe aracı olduğunu dile getiren Doğar, bu sporun gerekli tedbirler alındıktan sonra yapılmasında herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.

