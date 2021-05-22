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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

22.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Farklı ülkelerden gelen turistlere de ev sahipliği yapan Antalya'da, hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 23 derece kaydedildi.

Güneşli havayı fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarından denize girdi. Turistlerden bazıları kumsallarda güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı.

Polis ekipleri, sahillerde pasaport kontrolü yaptı. Kontrollerde turist olmadıkları belirlenen kişilere cezai işlem uygulandı.

Normal günlerde yoğunluk oluşan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Güllük Caddeleri ile 100. Yıl Bulvarı'nda da sessizlik hakim oldu.

Öte yandan, kentte dün başlayan rüzgar etkisini sürdürüyor. Saatteki hızı 40 kilometreye çıkan rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

- Muğla

Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Milas'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları boş kaldı.

Bodrum'da yarın yapılması planlanan Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı öncesinde, Belediye Meydanı'nda yarış komitesi yetkililerinin kurulan stantlarda yaptığı hazırlık çalışması nedeniyle kısmi yoğunluk oluştu.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Atatürk Bulvarı gibi ana yol güzergahlarında ise az sayıda araç trafiği yaşandı.

Marmaris'in en işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajları diğer günlere göre boş kaldı.

Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntüye büründü.

İl genelinde kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyor.

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İkindi
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Akşam
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21:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cumartesi

Akar Eczanesi
Muratpasa
Burçin Eczanesi
Muratpasa
Cumhuriyet Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Pamuk Şeker Eczanesi
Muratpasa
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