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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

18.05.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

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Antalya ve Muğla'da sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik oluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Lara plajlarına gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 80'e ulaştı. Nemden etkilenen Antalyalılar, sahillerde güneşlendi, yürüyüş yaptı, bazıları da bisiklet sürdü.

Polis ekipleri, sahillerde sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kademeli normalleşmeyle birlikte özellikle bazı kamu kurumları ile alışveriş merkezlerinin önünde kuyruklar oluştu. Bazı caddelerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde kontrollerini sürdürüyor.

- Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Fethiye, Bodrum ile Datça'da plajlarda hareketlilik yaşandı.

Bodrum ilçesinin Paşatarlası, Kumbahçe Plajı ile marina caddesinde vatandaşlar ile turistler denize girip, güzel havanın keyfini çıkardı. Fethiye ilçesinde de Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de yoğunluk oluştu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi.

Muğla genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerine devam ediyor.

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