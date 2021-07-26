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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk devam ediyor

26.07.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'nın sahillerinde yoğunluk devam ediyor

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı tatili sonrasında da sahillerdeki yoğunluk sürüyor.

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 29 derece olarak ölçüldüğü "turizmin başkenti" Antalya'da, en yüksek nem oranı yüzde 22 olarak kaydedildi.

Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinin yanı sıra Sarısu ve Kaputaş plajlarında denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler şezlonglara uzanarak güneşlendi, bazıları ise plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı. Sık sık denize girerek serinleyen tatilciler, aileleriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Birçok kişi ise sahil bandında bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Vatandaşlar ile turistlerin, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

- Muğla

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bodrum ilçesine gelenler, plajlarda denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı turistler günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıktı.

Marmaris'te İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelenler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Menteşe ilçesinde sıcak havadan bunalanlar, parklarda ve havuz kenarlarında oturarak serinlemeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla Bodrum Fethiye

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