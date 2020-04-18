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Turizm merkezlerinde sessizlik hakim

ANTALYA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Antalya ve Muğla'nın sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sahil, meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da meydan, sahil, cadde ve sokaklar en sakin günlerini yaşıyor.

Jandarma ve emniyet güçleri, kısıtlamanın başlamasının ardından Antalya'nın belirli yerlerinde kontrol noktaları oluşturdu. Yerleşik yabancı ve turistlerin de olduğu kentte, cadde ve sokaklarda yapılan farklı dillerdeki anonslarla sokağa çıkma kısıtlaması olduğu anlatıldı.

Kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarda vatandaşların evlerine ulaştırdı.

Belediye ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Kedi ve köpekler için mama, özel kaplarda su bırakıldı, kuşlara yem verildi. Kentte çiftçiler, tarla ve seralarında bugün de üretime devam ediyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, turistlerin uğrak yeri arasında bulunan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazıp Özalp Caddelerinin boş olduğu görüldü.

- Muğla

Muğla merkez ve turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça ve Ula ilçelerinin cadde, sokak, meydan ve ünlü sahillerinin sakin olduğu gözlendi.

Güvenlik güçleri, kentin farklı noktalarında nöbet tutuyor, cadde ve sokaklarda devriye geziyor. Fırıncılar da kentin farklı noktalarında ekmek dağıtıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kovid-19 Muğla Sessizlik

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