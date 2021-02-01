TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında Turizm Teknolojileri Yarışması düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metodların geliştirilmesini sağlayacak ürünler ortaya çıkarma çalışmaları yapılacak. Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilecek. Temalar, Yenilikçi Kültürel Tanıtım, Güvenli ve Akıllı Otelcilik, Dijital Kültür Oyunları, Sesli Turizm Asistanı, Sanal Cüzdan, Arttırılmış gerçeklik ile desteklenmiş oyunlaştırma kurgusu kapsamında projeler yarışmada değerlendirmeye alınacak. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği yarışmada takımlar en fazla 8 kişiden oluşacak. Detaylı bilgiye turizm teknolojileri yarışması sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar ilerleyen tarihte TEKNOFEST web sitesi üzerinden duyurulacak. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

