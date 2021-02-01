YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Turizm teknolojileri yarışması düzenlenecek

Turizm teknolojileri yarışması düzenlenecek

01.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Turizm teknolojileri yarışması düzenlenecek

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında Turizm Teknolojileri Yarışması düzenlenecek.Kültür ve Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metodların geliştirilmesini sağlayacak ürünler ortaya çıkarma çalışmaları yapılacak.

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında Turizm Teknolojileri Yarışması düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metodların geliştirilmesini sağlayacak ürünler ortaya çıkarma çalışmaları yapılacak. Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilecek. Temalar, Yenilikçi Kültürel Tanıtım, Güvenli ve Akıllı Otelcilik, Dijital Kültür Oyunları, Sesli Turizm Asistanı, Sanal Cüzdan, Arttırılmış gerçeklik ile desteklenmiş oyunlaştırma kurgusu kapsamında projeler yarışmada değerlendirmeye alınacak. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği yarışmada takımlar en fazla 8 kişiden oluşacak. Detaylı bilgiye turizm teknolojileri yarışması sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar ilerleyen tarihte TEKNOFEST web sitesi üzerinden duyurulacak. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:33
İkindi
15:16
Akşam
17:41
Yatsı
19:01

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Yıldızkent Kavsak Eczanesi
Palandoken
Bayramoglu Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Hılal Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Yakutiye Gençlik’ten Barış Manço jesti

Yakutiye Gençlik’ten Barış Manço jesti

“Kadının Eli Hayata Değer Katıyor” projesi destek sözleşmesi imzalandı

“Kadının Eli Hayata Değer Katıyor” projesi destek sözleşmesi imzalandı

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman’dan mobbing haftası mesajı

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman’dan mobbing haftası mesajı

Lisansüstü Eğitim Başvuru ve Yerleştirme Süreçleri tamamlandı

Lisansüstü Eğitim Başvuru ve Yerleştirme Süreçleri tamamlandı

TKV’den alkışlanacak proje

TKV’den alkışlanacak proje

Doğu Anadolu'da yaşamı güçleştiren kar yağışı ve soğuk hava doğaya eşsiz güzellikler kazandırdı

Doğu Anadolu'da yaşamı güçleştiren kar yağışı ve soğuk hava doğaya eşsiz güzellikler kazandırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.