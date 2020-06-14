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"Turizmin başkenti" Antalya masalsı düğünlere hazırlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 14.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği kentte, Kovid-19 nedeniyle ertelenen Hint düğünlerinin yapılabilmesi için çalışmalara başlandı - Hint düğünlerinin organizasyonlarını yapan şirketin kurucu ortağı Bünyat Özpak: - "Kovid-19 süreci normale döndükten sonra Hint düğünlerinde çok ciddi şekilde artış olacak, bu tartışmasız" - "2020 sonu ve 2021 için Hindistan'dan düğün talepleri geliyor. Türkiye'yi çok seviyorlar, özel uçak kiralayıp geliyorlar"

AYŞE YILDIZ - Hint düğünlerinin son yıllardaki gözde kentlerinden, "turizmin başkenti" Antalya, masalsı düğünlere hazırlanıyor.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, özellikle son yıllarda farklı ülkelerden gelen çiftlerin yanı sıra yüksek bütçeli Hint düğünlerine de ev sahipliği yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi, 3 gün 3 gece sürecek düğünler için Hindistan'dan Antalya'ya yönelik rezervasyonlar yapıldı. Salgın nedeniyle düğünlerini gerçekleştiremeyen Hintli aileler, Antalya'yı çok sevdikleri için iptal ettirmedikleri düğünleri, sonrasına erteledi.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, yeniden Hint düğünlerinin yapılabilmesi için çalışmalara başlandı. Hem davetlilerin sağlığının korunması hem de ailelerin istediği gibi bir düğün yapabilmesi için hazırlıklar titizle yürütülüyor. Yüksek bütçeleriyle de dikkati çeken düğünlerde, hijyen ve sosyal mesafe kuralları öncelikli olacak.

- "Salgın olmasaydı bu yıl rekor kıracaktık"

Hint düğünlerinin organizasyonlarını yapan Inventum Global'in kurucu ortağı Bünyat Özpak, AA muhabirine, önceden teyit edilen düğünlerin yapılması için hava trafiğinin açılmasının beklendiğini bildirdi.

Rezervasyon yaptırılan Hint düğünlerinin iptal edilmediğini, yüzde 90'ının ertelendiğini vurgulayan Özpak, vaka sayısı çok düştükten sonra düğünleri yapacaklarını söyledi.

Pandemi öncesi 2020'ye, Hint düğünleri anlamında çok hızlı giriş yaptıklarına dikkati çeken Özpak, şunları kaydetti:

"Salgın olmasaydı bu yıl rekor kıracaktık. 2020 sonu ve 2021 için düğün talepleri geliyor. Türkiye'yi çok seviyorlar, özel uçak kiralayıp geliyorlar. Endonezya'da yaşayan Hintli bir ailenin düğününü aralık ayında Antalya'da yapacağız, bunun için depozite ödediler. Yaklaşık bin kişilik düğün olacak. Kovid-19 dolayısıyla düğünlerin nasıl olacağı, Hindistan'daki sektörel formlarda tartışılıyor. Hintlilerin düğünü yapmama gibi bir durum söz konusu değil çünkü doğumlarından ölümlerine kadar en önemli etkinlik düğünleri. Düğün tarihlerine yıldızlara bakarak, astrolojik olarak karar veriyorlar. Zaten mekanları kısıtlı, çok yığılma oluyor."

Hint düğünlerinde kişi başı harcamada 7 bin avroları gördüklerini dile getiren Özpak, düğün "pastası"ndan daha fazla pay alabilmek için sıkı tanıtım yapılması gerektiğini belirterek, "Kovid-19 süreci normale döndükten sonra Hint düğünlerinde çok ciddi şekilde artış olacak, bu tartışmasız. Hindistan'ın nüfusu 1,3 milyar. Sadece orta sınıf geliri olan vatandaşların sayısı 450 milyon." dedi.

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