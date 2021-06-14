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"Turizmin başkenti" Antalya'da hava yolu trafiği haziranda hareketlendi

14.06.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziranın ilk haftasında yurt dışından günlük ortalama 15 bin turistin geldiği belirtilen Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda hareketliliğin artması bekleniyor - Havalimanı yetkilileri, Rusya ve İngiltere uçuşlarının başlamasıyla yolcu sayısının artacağını belirtiyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış, turizmin başkenti Antalya'da hava yolu trafiğini hareketlendirdi.

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan kentte, turizm sezonu hareketlenmeye başladı. Bu hareketlilik, hava yolu trafiğine de yansıdı.

Çoklu üst yönetici modeliyle hizmet veren Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda Genel Müdür Bilgihan Yılmaz, AA muhabirine, vaka sayılarının düşmesi ve aşılama çalışmalarının pozitif yansımalarını hissetmeye başladıklarını söyledi.

Almanya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen yolcu sayısının arttığını aktaran Yılmaz, şu anda Rusya pazarına odaklandıklarını, uçuş kısıtlamalarının kalkmasıyla Rusya pazarında ciddi bir artış beklediklerini kaydetti.

Almanya pazarında da ciddi gelişme yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'den Almanya'ya giden yolculara karantina şartının kaldırılmasıyla yolcu sayısının artış trendi yakaladığını bildirdi.

Yılmaz, hazirana kadar 13 ülkeye yönelik uçuşların yapıldığını belirterek, "Şu anda 25 ülkeden ve 64 destinasyondan yolcu ağırlıyoruz. Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz. 2019'da 54 ülkeden yolcuya hizmet veriyorduk, tekrar o günlere dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni destinasyonlar konusunda görüşmelerin devam ettiğine değinen Yılmaz, şu anda ilave olarak İrlanda Dublin ve İtalya Roma Fiumicino havalimanlarının kesinlik kazandığını söyledi.

- 8 günde 120 bin yolcu geldi

Antalya Havalimanı'na 1 Ocak'tan itibaren 825 bin yabancı yolcunun geldiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Haziranın ilk haftasından itibaren hareketlilik başladı. İlk 8 günde 120 bin yolcuya hizmet verdik. 2019'daki rakamların yüzde 22'sini yakalamış durumdayız. Bu süreçte en fazla yolcu 59 bin ile Ukrayna'dan geldi. 2019 ile kıyasladığımızda haziranın ilk haftası rakamlarına göre Ukrayna pazarının yüzde 50 büyüdüğünü görmekteyiz. Ukrayna'yı ise 17 bin yolcu ile Almanya, 10 bin yolcu ile de Polonya takip etti. Rusya ile İngiltere uçuşlarının başlamasıyla yolcu sayıları hızla artacak. Hali hazırda Almanya, Polonya, Baltık Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri'nden kuvvetlenen bir trafik görmekteyiz. Ukrayna pazarı 2020 yılında olduğu gibi bu yıl da rekor tazelemektedir."

Yılmaz, iç hat trafiğinde de normalleşme adımlarıyla hızlı toparlanma görüldüğünü, haziranın ilk haftasında 103 bin yolcuya hizmet verildiğini dile getirdi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda görev yapan Genel Müdür Deniz Varol da vaka sayılarının düşmesi, turizm sektörü çalışanları başta olmak üzere aşılananların sayısının artmasının Türkiye'ye yönelik talepleri arttırdığını söyledi.

Talep artışını hava yolu trafiğiyle net şekilde görebildiklerini aktaran Varol, haziranın ilk haftasında Antalya'ya günlük ortalama 15 bin turistin geldiğini belirterek, "Bu da günlük yaklaşık 100 dış hat geliş uçağı demek. Bunlar salgın sürecinde çok ciddi rakamlar. Bir ay öncesinde sadece yarısı vardı. Almanya'da internet sitelerindeki arama motorlarında Türkiye ile ilgili bilgi paylaşımının son 14 ayın en yüksek verisinin son bir haftada gerçekleştiği bildirildi. Türkiye'ye yönelik ciddi bir talebin olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.

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