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"Turizmin başkenti"nde bayram tatilinde de salgın tedbirlerinden taviz verilmeyecek

17.07.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: - "Özellikle kapalı alanda denetim yapma, ikazdan sonra da ceza kesme talimatı verdim. Eğer ikazlara uyulmuyorsa, gereken yapılacak. Çünkü 10 gün için 3-4 ayımızı yakamayız. Çok dikkatli olacağız" - "Şehrimizde en küçük pansiyondan lüks otellere kadar 680 bin yatak kapasitesi var ve hepsi yüzde 100 doldu. Tüm kamu misafirhaneleri de dolu. Bayram tatilinde kentimize en az 1,5 milyon yerli ve yabancı turist gelecektir diye tahmin ediyorum" - "Özellikle kapalı alanı kullanan otel, yeme içme yerleri başta olmak üzere herkesin sosyal mesafeye dikkat etmelerini özellikle istirham ediyorum. Çok yoğunluğumuz olacak onun için herkes çok dikkat etsin"

AYŞE YILDIZ - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kurban Bayramı tatilinde kente en az 1,5 milyon turist beklediklerini belirterek, salgın tedbirlerine ilişkin, "Özellikle kapalı alanda denetim yapma, ikazdan sonra da ceza kesme talimatı verdim. Eğer ikazlara uyulmuyorsa gereken yapılacak. Çünkü 10 gün için 3-4 ayımızı yakamayız. Çok dikkatli olacağız." dedi.

Kentte, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla hareketlilik de arttı.

Sahillerdeki yoğunluğun yanı sıra havalimanı, otogar ile kentin giriş ve çıkış noktalarında hareketlilik gözleniyor.

Bu kapsamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilmesi için denetimler artırıldı.

Mülki amirliklerin yanı sıra 3 bin 564 güvenlik personeli, havadan, karadan ve denizden her gün kontroller gerçekleştirecek, özellikle otel ve yeme içme yerleri gibi kapalı mekanlar denetlenecek.

Vali Yazıcı, AA muhabirine, bayram tatili dolayısıyla asayiş ve trafikle ilgili tedbirleri yeniden gözden geçirdiklerini, Antalya'nın güvenli bir şehir olduğunu göstermek için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

- "Yoğunluğumuz fazla olacak herkes çok dikkat etsin"

Herkesin trafik ve salgın kurallarına uymasını isteyen Yazıcı, "Şehrimizde en küçük pansiyondan lüks otellere kadar 680 bin yatak kapasitesi var ve hepsi yüzde 100 doldu. Tüm kamu misafirhaneleri de dolu. Plajları kullanan çoğu vatandaşımızın da buranın yakınlarında ya da yazlık evlerinde konakladığını görüyoruz. Kurban Bayramı tatilinde kentimize en az 1,5 milyon yerli ve yabancı turist gelecektir diye tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

Yazıcı, yabancı turistlerin yoğun şekilde gelmesiyle sektörün moralinin düzeldiğine işaret ederek, günlük 50 bin yabancı turist girişi olduğunu, bunun bayramdan sonra 70 binin üzerine çıkmasını beklediklerini aktardı.

Yaşanan doluluktan herkesin memnun olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kentimizde tatil yapacaklara ve hemşehrilerimize hatırlatmak istiyorum, pandemi daha bitmedi. Sağlık Bakanımız da açıkladı. 'Vakalarda en çok yükseliş olan 5 ilimizden biri Antalya' dedi. Çok hareketli bir şehir. Özellikle kapalı alanı kullanan otel, yeme içme yerleri başta olmak üzere herkesin sosyal mesafeye dikkat etmelerini özellikle istirham ediyorum. Yoğunluğumuz fazla olacak, herkes çok dikkat etsin."

- "İkazlara uyulmuyorsa gereken yapılacak"

Bayram tatili öncesi defalarca toplantı düzenleyerek, talimatlar verdiğini dile getiren Vali Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm mülki idari amirlerine, emniyet, jandarma, diğer ilgili kurum amirlerine özellikle talimat verdim, yazı da çıkarttım. Yazılı ve sözlü olarak herkes üzerine düşeni yapacak. Özellikle kapalı alanda denetim yapma, ikazdan sonra da ceza kesme talimatı verdim. Eğer ikazlara uyulmuyorsa gereken yapılacak. Çünkü 10 gün için 3-4 ayımızı yakamayız. Çok dikkatli olacağız. Antalya'nın da Türkiye'nin de turizm gelirlerine ihtiyacı var."

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