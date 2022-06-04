İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki Arap gençlerin ekonomik girişimlerine imkan sağlamak amacıyla oluşturulan Türk-Arap girişimcilik kuruluşu "Core İstanbul" açıldı.

Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman el-Ahmed, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye bir medeniyet, ticaret ve sanayi merkezi. Türkiye, Arap ve Türk gençliğine yatırım yaparak, onlara sektöre hızlı bir giriş yapmalarında büyük fırsat sunuyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ise bunun, sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasının zorluk çeken ülkelerinde yapılacak kalkınma eylemleri için model oluşturacak bir girişim olduğunu söyledi.

Aktay, "Türkiye şu anda 5 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu göç dalgaları Türkiye için bir sınavdı ve başarılı oldu. Türkiye, nesiller yetiştirmeye ve insan enerjisine odaklandı." diye konuştu.

Kuruluşun resmi destekçisi, Kuveyt merkezli Şeyh Abdullah En-Nur Hayır Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cemal en-Nuri, Core İstanbul'un mültecilere yönelik öncü ekonomik girişimlerini öncelediklerini vurguladı.

Nuri, projeyi gençlerin ekonomik olarak güçlendirilmesi ve iş gücü piyasasına kazandırılması için hayata geçirdiklerini belirtti.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi ise dünyanın halen ekonomik krizden muzdarip olduğu bir dönemde bu tür girişimleri çok değerli bulduğunu dile getirdi.

- Türkiye ve Arap ülkelerinde 5 bin gence iş imkanı sağlamayı hedefliyor​​​​​​​

Core İstanbul'un açılışı, Türkiye'de gençlerin ekonomik olarak güçlendirilmesini desteklemek amacıyla bir Türk-Arap girişiminin başlatılmasıyla aynı döneme denk geldi.

Uluslararası kuruluşların desteğiyle bir grup Türk-Arap genç tarafından İstanbul'da kurulan Core İstanbul, Türkiye ve yurt dışında yaşayan gençlerin çeşitli sektörlerde ekonomik olarak güçlenmesi için çalışmalar yürütecek.

Core İstanbul, Türkiye ve Arap ülkelerinde 5 bin gence iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

