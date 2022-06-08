Türk balı ihracatı 18,8 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-mayıs döneminde yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 18 milyon 791 bin 662 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 5 ayında 50 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

Ocak-mayıs döneminde 7 bin 294 ton bal ihraç edildiğini ifade eden Gürdoğan, söz konusu ihracattan da 18 milyon 791 bin 662 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde 3 bin 57 ton bal ihracatından 11 milyon 162 bin 292 dolar gelir elde edildiğini kaydederek, "Bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 139, değerde yüzde 68 arttı. ABD, Almanya, İspanya en fazla bal ihraç edilen ülkeler oldu. ABD'ye 5 milyon 898 bin 821 dolarlık, Almanya'ya 3 milyon 9 bin 737 dolarlık ve İspanya'ya da 2 milyon 749 bin 58 dolarlık bal satıldı." dedi.

İhracatta ülke çeşitliliğinin de arttığına işaret eden Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı Slovenya, Danimarka, Lübnan, Yemen, Peru, Irak, Barbados, Moritanya, Liberya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Tayvan, Moğolistan ve Portekiz'e de bal ihraç edildiğini aktardı.

Gürdoğan, bal ihracatının yıla güzel başladığını ifade ederek, markalı ve üst kalite küçük ambalajlı ürünlere ağırlık verilmesinin de bal ihracatını artıracağını söyledi.

Bu yılki hava şartlarının şu ana kadar olumlu seyrettiğini belirten Gürdoğan, bu durumun bal üretim ve ihracatına olumlu katkı yapacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

